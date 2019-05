Instagram: Fan de Chris Pratt baja 18 kilos para hacer cosplay de 'Star-lord' y así luce ahora [FOTOS]

La última película de Los Vengadores: ‘Avengers: Engadme’ sigue dando qué hablar en las redes sociales después de dos semanas de su estreno. Y es que varios fanáticos de la famosa saga de Marvel demostraron -a través de Instagram y las demás redes sociales- que han hecho lo imposible para ser los primeros en ver la película.

Esta vez, se hizo viral en las redes sociales la radical transformación física que sufrió un ‘cosplayer’ de nombre Skyler Pinales, quien fue uno de los afortunados en disfrutar de la premiere de Avengers 4 y cumplió uno de sus más grandes sueños: disfrazarse de Peter Quill, el personaje de Chris Pratt en Guardianes de la Galaxia, y tomarse uno foto junto a su ídolo.

No obstante, su sueño de lucir lo más parecido posible al famoso actor de Marvel conllevaba un gran esfuerzo que tenía que ver con su apariencia física, por lo que tuvo que bajar 18 kilos para lograrlo.

El joven compartió impactantes fotos de su radical cambio físico en Instagram y se ha hecho viral en las redes.

Pero el cambio no vino solo, según cuenta Pinales, sus amigos lo motivaron a cumplir su sueño diciéndole que se parecía a Chris Pratt.

“No tenía ni idea de quiénes o qué eran los Guardianes. No conocí la película hasta las navidades de 2014. Recuerdo ver a todo el mundo en la convención de cómics Salt Lake FanX con la chaqueta roja y el casco de Star-Lord, pero no tenía ni idea de quién era. Después, terminé viendo la película y recuerdo mirarme al espejo un día y decir 'oye, me parezco a ese tío', pero no le di importancia. Un mes después, o un poco más, mis amigos comenzaron a decirme que me parecía a Chris y que tenía que hacer cosplay de él”, contó Skyler Pinales a Unilad.

Asimismo, contó que para lograr un cosplay casi perfecto de Star-Lord tuvo que someterse a una rigurosa dieta para bajar de peso.

“El de la izquierda soy yo hace siete años. La de la derecha es del último septiembre. El peso máximo que he alcanzado ha sido 113 kilos, ahora rondo los 90. He tenido subidas y bajadas y he hecho esfuerzos de todo tipo. Recuerdo ver hace siete años una foto de mí mismo y darme cuenta lo gordo estaba, y entonces me vi que necesitaba cambiar algo. Sigo trabajando en ello y lucho contra mis limitaciones pero cosas como estas me motivan a hacerlo siempre mejor. Algún día llegaré a tener el cuerpo de Chris Pratt”, escribió Skyler Pinales en Instagram, junto a una foto donde el antes y después de su apariencia con su cosplay de Star-Lord.

Mira la foto del antes y después del ‘cosplayer’:

Te dejamos una de las principales escenas de Star Lord en Guardianes de la Galaxia 2: