EEUU: No encontró pareja y se acompañó a sí mismo a la graduación [FOTOS]

Las redes sociales explotaron al conocer la noticia. Buscar acompañante para una fiesta de graduación puede resultar sumamente difícil cuando no se tiene una pareja estable o una relación lo suficientemente estrecha con alguien del sexo opuesto que quiera presentarse en sociedad con nosotros. En estos casos, lo más usual es buscar un acompañante entre nuestros familiares o simplemente no asistir al evento si no tenemos con quién ir.

Sin embargo, esto al parecer no fue excusa para que un adolescente norteamericano, ataviado perfectamente para la ocasión, decidiera asistir a su fiesta de graduación con la única persona que estaría dispuesta a acompañarlo en una fecha tan trascendental: consigo mismo. Si, aunque usted no lo crea.

Wyatt Cheatle de dieciséis años sorprendió a todos los asistentes a su graduación arribando a la velada con un insólito traje de noche que se dividía por un lado en camisa y pantalón, y por el otro en un vestido con lazo para mujer. Los espectadores no daban crédito a la audacia de quien finalmente se convirtió en el alma de la fiesta por su curiosa ocurrencia.

Como puede verse en las imágenes que compartió a través de sus redes sociales, el estudiante de Brighton High School en Rochester, Nueva York, creó dos atuendos y los unió como si fueran uno solo sobre su cuerpo. Sumado a un tocado de flores y algo de maquillaje, quedó como si por uno de sus perfiles fuera mujer, y por el otro, un hombre.

“Decidí que sería mi propia cita, ya que me conozco mejor que cualquier otra persona. Pensé que lo pasaría bien”, indicó el mozalbete al tiempo que explicaba que fue su propia madre quien lo ayudó a tomar la decisión de crear su propio look.

"Mi hijo viajaba solo a la fiesta de graduación y decidió que sería su propia cita. Una cosa llevó a la otra y la semana anterior al gran evento, decidió que en lugar de ir con un traje viejo y aburrido, haríamos la diferencia y lo enviaríamos en un medio traje, medio vestido", escribió luego Kelly Cheatle, la orgullosa progenitora, en su cuenta Reddit.