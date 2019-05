Facebook viral: Graba a su novia sonámbula realizando cosas espeluznantes por toda la casa [VIDEO]

Un video compartido en Facebook mostró la experiencia que vivió un hombre al captar a su novia caminando dormida o en un estado de ‘sonambulismo’ por todo su hogar. Cuando ambos tórtolos descansaban en la comodidad de la cama, el novio sintió que su pareja se levantaba abruptamente y empezaba a realizar sus labores cotidianas, pero con los ojos cerrados.

Al chico no se le ocurrió mejor idea que realizar una transmisión en vivo de Facebook para contar que su novia en las últimas semanas ha tenido la costumbre de caminar dormida y realizando sus quehaceres del hogar con total normalidad. El video viral muestra a la mujer haciendo el ademán de cocinar a la una de la madrugada.

En un momento del video de Facebook se aprecia a la mujer llamada Sophia tocar la puerta de su armario como si estuviese visitando a algún amigo de su vecindario ubicado en los Estados Unidos. La chica en todo momento fue captada con los ojos cerrados realizando sus quehaceres del hogar.

En otra insólita escena compartida en Facebook se ve a la joven realizando el ademán de estar trabajando en la computadora. En otro momento se le aprecia colocándose una bota e ir directo hacia el trampolín de una piscina con la intención de darse un chapuzón, pero su hazaña es abruptamente interceptada por su novio que la despierta y el pesado sueño desaparece.

A tan solo una semana de su publicación, las imágenes que se obtuvieron fueron reproducidas por más de 2 millones de veces, cuenta con 1400 compartidos y la suma astronómica de 4 mil comentarios.

Los usuarios en Facebook no tuvieron piedad en resaltar que las imágenes son una completa farsa. “Ojalá mi cabello sea así cuando salgo de la cama”, “Sí, no puesta en escena en absoluto. Muy genuino”, “Ni un poco de eso era realmente creíble. Sin embargo, lo menos que ella podría haber hecho era comprometerse. Se subió al trampolín y recordó que su maquillaje no es impermeable”, fueron los duros mensajes que se pudo leer en las redes sociales.

