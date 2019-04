YouTube viral: hombre le juega cruel broma a su esposa dormida y la deja sin cejas [VIDEO]

Un video compartido en YouTube muestra al famoso youtuber italiano, Niko Can, realizar una cruel broma a su esposa mientras duerme en su habitación. ¿Qué pasó? Tras ser víctima de una similar mofa por parte de ella a través de unas tiras de cera, él no se quedó con los brazos cruzados y planeó su mejor venganza.

El youtuber aprovechó que su esposa dormía plácidamente en su habitación para preparar un pegamento que luego vertió en una cinta de cejas con la intención de colocarlo en los ojos de su víctima. Su única intención era dejarla sin la expresión sexy que brindan las cejas en una mujer. “Es hora de caminar con una esposa que no tiene cejas, en realidad podría divorciarse de mí”, comentó en el video de YouTube.

Esta épica venganza llega después de que Niko Can sufriera la travesura de su esposa que consistió en encerar todo su cuerpo con tiras de cera. Días después, el youtuber colocó el mismo ingrediente en los ojos de su esposa antes de que despertara de su consolador sueño. En el video de YouTube se aprecia cuando la mujer comienza a llorar tras darse cuenta de la escalofriante broma.

“¿Eres estúpido, por qué harías eso?”, se le escucha decir a la mujer que corre presurosa al baño para ver la gravedad de la broma. Niko, que todavía lo encuentra gracioso, dice: “Te amo, nena y te amaré sin cejas”, y luego, de forma escalofriante, “Sin cejas, ningún otro hombre intentará atraparte, seré el único hombre que ames”, recalcó el youtuber.

Afortunadamente para la mujer llamada Cristal, Niko revela la verdadera intención de su broma, y le dice que solo ha pegado la tira con cinta adhesiva de doble cara, antes de jurar por su hija que no le quitaran las cejas ni las pestañas.

El video de YouTube que tiene miles de reproducciones narra los comentarios más divertidos de los usuarios:"Sí, esta broma fue increíble, entendí su reacción y tuve suerte para ti, es solo una broma, de lo contrario, has sido hombre muerto, jaja". Mientras que otro dijo: "¡Tiene suerte de que no fuera tan grueso como para no cubrir la cera! ¡Si se le cayeran las cejas, estaría muerto!".

Mira aquí el video compartido en YouTube: