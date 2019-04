YouTube viral: ‘Tapir 590’ presume comer en fino restaurante, enfoca su plato y queda en ridículo [VIDEO]

Miles de risas y todo tipo de burlas se han registrado en YouTube tras el más reciente video del famoso y polémico youtuber peruano conocido como ‘Tapir 590’.

Y es que el nuevo actor y comediante conocido en redes sociales como ‘Tapir 590’ se lució en un nuevo video de YouTube en el que saludó a todos sus fanáticos los cuales suman más de 25 mil en dicha plataforma de videos. El joven influencer decidió presumir su visita a un ‘lujoso’ restaurante, pero un pequeño descuido lo puso en evidencia y lo dejó en ridículo.

Si eres de las personas que aún no conocen nada sobre ‘Tapir 590’, te comentamos que es un joven peruano quien se hizo ‘famoso’ en YouTube y Facebook por sus peculiares videos en los que se le veía luciendo su ‘ostentosa’ vida.

El joven ‘Tapir 590’ se volvió tan famoso que ha logrado aparecer en varios canales de televisión en los que saludó a todos sus fans a quienes él llamada ‘mascotas’. Sin embargo, en uno de sus más recientes videos streaming por YouTube, el muchacho decidió presumir el lujoso restaurante en el que se encontraba cenando, pero un pequeño detalle lo puso al descubierto y lo dejó en ridículo.

Tal como se nos reveló en este video de YouTube, el joven se encontraba conversando con sus fans cuando enfocó por error el plato que estaba comiendo y reveló que estaba almorzando un rico plato de mollejitas saltadas en lugar de la lujosa comida que afirmó que había estado degustando.

El hecho no pasó desapercibido por sus fans de YouTube quienes no dudaron en burlarse de él, debido a las mentiras que suele comentar en sus videos; como bien se recuerda no es la primera vez que el famoso ‘Tapir 590’ hace alarde de sus cosas en sus videos y esta no fue la excepción.