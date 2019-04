Facebook viral: chica se pinta los labios en luna de auto, la descubren y pasa tremenda vergüenza [VIDEO]

Un video viral compartido en Facebook sacó a relucir el vergonzoso momento que vivió una joven asiática frente a un auto. Todos en algún momento hemos salido de nuestros hogares tan apurados que hemos olvidado retocarnos. Entonces, aprovechamos cualquier espejo o luna que encontramos en nuestro camino para comprobar que nada está fuera de lugar.

Esa peculiar experiencia lo vivió una chica asiática que utilizó la luna de un auto para pintarse los labios, pero no se percató que había una persona detrás y pasó la vergüenza de su vida. Video de Facebook arrancó más de una carcajada de miles de usuarios.

En el video de Facebook se puede apreciar a una joven detenerse frente al espejo de un auto y empezar a retocar su rostro con un labial rojo; sin embargo, en su afán de querer verse bella no se dio cuenta que el dueño del carro se encontraba mirando la escena con mucha diversión.

Cuando piensa que todo está en su sitio, la chica asiática saca un labial rojo de su cartera y comienza a pintarse, mientras se acerca al parabrisas para obtener más claridad. Luego de varios segundos, la joven se percata que alguien la está observando y rápidamente su rostro empieza a desencajar y provoca las risas de miles de usuarios en Facebook.

A tan solo una semana de su divulgación en Facebook, el video viral ha recopilado más de 100 mil reproducciones, más de 590 mil compartidos y decenas de usuarios que empezaron a etiquetar a sus amigos para compararlos con la divertida escena. “ Amiga no estoy segura de por qué, pero creo que esto es algo que te pasaría a tí”, “Oye, me recuerda a ti cuando caminaba a la escuela un día”, “Sé que te he etiquetado en esto antes, pero siempre me hace reír”, se puede leer en las redes sociales.

Mira el video compartido en Facebook:

