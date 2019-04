Facebook: niño compró tierno conejito a escondidas y le dijo esto a sus padres para disculparse [FOTOS]

Conmovedor. En Facebook se compartieron unas fotos donde un niño le pide disculpas a sus padres, luego que comprara una mascota sin el consentimiento de sus padres. Su hermano mayor fue el encargado de publicaron en sus redes sociales donde se hizo viral.

Un niño de Argentina conmovió a miles de usuarios en las redes sociales y es que al igual que la gran mayoría de niños en el mundo, él soñaba con tener una mascota, sin embargo, el jovencito fue más allá y compró un conejo.

Al llegar a casa recién reflexionó sobre su gran error de no informarle a sus padres y haber adquirido dicha mascota sin su consentimiento, por eso decidió escribirles una tierna carta para explicarles su gran deseo de tener este animalito.

"Perdón papás, los amo. Sé que me equivoqué, lo siento, los voy a esperar con una merienda", comienza la carta y continúa "Y si no me dejan tenerlo no pasa nada, fui irresponsable, lo entiendo".

Pero aún no es todo, es más, el pequeño le sugiere a sus padres un ejemplar castigo por su accionar. "Si me quieres quitar la Play (Station) no me opongo", dice, finalizando la disculpa con un corazón con el nombre de sus padres dentro.

El hermano mayor fue el responsable de publicarlo en Twitter, donde se fue viralizando en otras redes sociales como Facebook, donde las personas tuvieron miles de reacciones. Para buena suerte del niño, el animalito se quedó con ellos.

