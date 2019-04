Facebook: Perro “se convierte” en pulpo para asustar a su dueña y se vuelve viral en redes sociales [VIDEO]

Facebook en más de una oportunidad ha sorprendido a sus usuarios con videos o fotografías alucinantes. Sin embargo, en las últimas horas se ha venido divulgando por diversas redes sociales las imágenes donde se aprecia a un peculiar perro y su “transformación” en un pulpo.



El archivo publicado en Facebook que se desencadenó más de una sonrisa y emoción en los cibernautas no es muy extenso; no obstante, eso no es impedimento para que las imágenes muestren al protagonista en un momento excepcional.







Conforme se aprecia en el video viral de Facebook aparece un tierno perro utilizando una especie de peluche sobre la cabeza. Cualquiera pensaría al leer esto que no hay nada de extraordinario; sin embargo, no es un peluche cualquiera, sino uno de un pulpo color rosa milimétricamente puesta sobre su testa asemejándose a un híbrido de estos animales.

Asimismo, ante la enorme cantidad de acogida que tuvo la publicación de Facebook, los internautas permitieron que pueda migrar a otras comunidades virtuales como Instagram, YouTube o Twitter.



Precisamente, en la última red social mencionada se publicó el video viral con el nombre de “dogtopus”. Esto es una clara referencia a la combinación de “dog”, perro en inglés, y octopus, pulpo también en la lengua anglicana.



“No estoy seguro de cómo he vivido tanto tiempo sin un “Dogtopus” en mi vida”, “Siento como si hubiera sido juzgado por Duke pero no era un fanático”, “Voy a convertir a mi mascota en un “Dogtopus” para que nos alegre la vida”, fueron algunos de los comentarios por parte de los internautas en Facebook.



Sin duda, el perro es el animal predilecto de millones de personas gracias a su compartiendo sereno y amable que muestra con las personas. En el siguiente video publicado en YouTube se distingue una recopilación de cómo unos canes se robaron el corazón de Internet.