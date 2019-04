Facebook: niña finge tener varicela para no ir al colegio y usa “truco” para engañar a sus padres [FOTOS]

Su travesura le duró muy poco. Lily Schooley es una niña inglesa de sólo seis años que utilizó un increíble truco para no dar un examen de ortografía, ya que no había estudiado y no estaba muy convencida que iba a aprobar. Así que llevó a cabo un “plan” para librarse de sus responsabilidades.

Para iniciar su travesura, la niña consiguió un plumón permanente de color rojo y comenzó a hacerse pequeños círculos en todo su cuerpo como si estuviera enferma de varicela. La divertida escena llegó a su punto más crítico cuando la pequeña le contó a sus padres que se había contagiado de varicela. Por supuesto, la niña no podía ir al colegio debido a los síntomas que la enfermedad provoca en el cuerpo y porque también es altamente contagioso.

Sin embargo, lo único que provocó la pequeña fue que sus padres se matarán de la risa, ya que 10 minutos antes de contar que se había contagiado de varicela, le había pedido a su mamá Charlotte Schooley que le prestara el marcador.

DESENLACE

Los padres dueño de la verdad solo atinaron a seguirle el juego y le dijeron a su hija que iba a ser llevada al médico y que, derrepente, le ponía una inyección para aliviar la enfermedad. “La casa siempre está llena de risas con Lily. Ella es muy ingeniosa”, señaló la madre de la pequeña. “Mi marido y yo estábamos llorando de risa, tratando de no decir lo que sabíamos”, comentó la madre a The Sun.

Solo bastaron unos cuantos segundos para que la cara satisfacción de de Lily se transformara en desesperación, por lo que decidió irse al baño a quitarse las manchas que se había pintado en todo su cuerpo. Sin embargo, las marcas no salieron ni con jabón, ni con champú, ni con alcohol.

Para colmo, el marcador con el que se había pintado su cuerpo era uno permanente y tuvo que ir al día siguiente con esas marcas de una supuesta varicela.

“Tuvimos que enviarla con una carta para decir que las marcas no eran contagiosas o reales y que no podíamos borrarlas. Usamos gel de baño, jabón, agua caliente, aceite de bebé, toallitas con alcohol. Creo que fue la laca para el cabello la que las eliminó después de cuatro días”, explicó su mamá.

