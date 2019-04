YouTube viral: Descontrolado león ataca a domador en circo y termina de esta manera [VIDEO]

Uno de los hechos más sobrecogedores se divulgó en YouTube, en sus imágenes se visualiza al egipcio Hamada Kouta realizar un espectáculo dentro de un circo en Ucrania hasta que de pronto y de manera intempestiva el enorme león con el que ejecutaba un número desató su furia donde casi le arranca el brazo.



El violento hecho que alarmó por un momento a las decenas de personas congregadas en el circo felizmente no llegó a mayores ya que cuando Hamada Kouta tenía al enorme felino sobre su hombre supo mantener la calma y tras instantes de tensión se soltó y se fue a un lado del recinto.







Sin embargo, ante el egipcio sucumbió ante una embestida del león mientras le mordía el brazo, conforme la publicación de YouTube. “El león saltó hacia mí y me mordió, pero gracias a Dios no en mi cuello. Él inmediatamente me dejó ir. Mi espalda, brazo y pierna resultaron lastimados”, comentó el domador durante una entrevista realizada por el medio británico Daily Mail.

El medio anteriormente nombrado resalta la reacción de Hamada Kouta al momento de sentir las garras del león y que provocaron que derrame sangre hasta cubrirle el brazo derecho, ahí es cuando solicitó “a todos que se calmaran”.



Muchos internautas de YouTube evidenciaron su pasmo en los comentario el momento que el domador hizo que los leones regresen a sus respectivas jaulas con la única finalidad de volver a comenzar su presentación.



Además, el artista menciona en el video de YouTube que entiende el violento comportamiento del león afirmando que este, al igual que los otros diez animales del circo tuvieron muy poco tiempo para lograr una correcta adaptación al lugar donde iban a mostrar su presentación.



“Cuando un animal ataca a un entrenador, el 99 por ciento de las veces es error del hombre”, declaró en la publicación de YouTube.