Instagram: Yuya hace twerking y deja ver más de la cuenta [VIDEO]

Yuya comenzó su travesía en YouTube a partir del 2009 cuando inauguró su canal “lady16makeup” con la finalidad de participar en un concurso de maquillaje promovido por la misma plataforma. Actualmente es una youtuber reconocida a nivel internacional y por ello causó gran repercusión un video donde protagoniza un sugerente momento al bailar una canción de Celia Cruz.



La joven oriunda de Cuernavaca (Morelos, México) ha logrado convertirse en una exitosa empresaria e influencer en redes sociales. Sin embargo, sus distinciones no son recientes, ya que en el 2013 fue galardonada como “Icono Digital del Año” en los MTV Millenial Awards.



Recientemente, en YouTube se divulgó una publicación donde se distingue a Mariand Castrejón Castañeda, verdadero nombre de Yuya, moverse al compás de una clásica salsa para beneplácito de sus fanáticos.

“Lo único que tienen que hacer es buscar música que los haga mover hasta el piso, les haga sentir felices. No necesariamente es la música que bailas bien”, dice la joven de 26 en el video viral de YouTube.







Seguidamente da un ejemplo y reproduce la canción “La negra tiene Tumbao” de la artista cubana Celia Cruz. “Esta es una de las mías y mi abuela estaría orgulloso de mí”, sostiene Yuya a sus fanáticos de YouTube para seguidamente dar rienda suelta a las melodía y danzar meando su humanidad.



No obstante, un detalle que no pasó desapercibido para los internautas de YouTube e Instagram es el momento cuando la fémina se encuentra danzando y su blusa le juega en contra; su desenfrenado movimiento genera que la ropa ceda y se visualice la parte superior de sus extremidades.



El hecho fue motivo de números mensajes en YouTube, Facebook y demás redes sociales donde se manifiesta la sorpresa de ver a la mexicana bailar de una manera como pocas se la ha visto.