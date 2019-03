Facebook: padre músico le dedica emotivo tema a su bebé mientras él duerme sobre la guitarra [VIDEO]

En Facebook se comparten historias que tocan el corazón de los usuarios, como fue el caso de un joven padre que le dedicó una emotiva canción a su bebé recién nacido, quien estaba durmiendo sobre una guitarra.

El joven padre pertenece a una banda llamada ‘Ben Moseley & The Contraband’, que cuentan con más de 3 mil seguidores en su página de Facebook. Por ello, el vocalista aprovechó el nacimiento de su primogénito para interpretar una canción especial.

Mientras intentaba hacer dormir a su bebé, aprovechó en acostarlo encima de su guitarra y empezar a tocar el instrumento. El padre colocó su celular en un mueble para registrar el cautivador momento para publicarlo en Facebook.

Como se aprecia en las imágenes de Facebook, el joven empieza a tocar su guitarra para interpretar una canción que él había preparado. Entretanto, el bebé permanecía tranquilo y sin llorar recostado en el instrumento musical.

Con mucha calma, el protagonista del viral de Facebook canta a su pequeño, quien se mantiene con la boca abierta mientras duerme. Esta escena conmovió a miles de usuarios por el acto de amor entre padre e hijo.

“El amor en su más puro con todos los sentimientos del cantante-Compositor Ben Moseley & The Contraband y su recién nacido”, se lee en la descripción del video que compartió la banda en su página de Facebook, que ya cuenta con 12 millones de reproducciones.

Los usuarios de Facebook tras ver las imágenes no dudaron en comentar; sin embargo, unos se mostraron a favor y otros en contra de la acción del padre. Algunos consideraban que “el sonido y la postura no eran adecuadas para un recién nacido” y que no debió “dañarlo con la música”.

Mira aquí el video viral de Facebook: