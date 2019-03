YouTube viral: youtuber europeo ve al 'Comando Sur' de Alianza Lima y sorprende de forma inesperada [VIDEOS]

En YouTube, miles de hinchas del equipo victoriano ‘Alianza Lima’ han quedado más que sorprendido al ver el video que hizo un youtuber español, quien decidió reaccionar al ver un video sobre la hinchada de la ‘blanquiazul’.

El europeo quedó sumamente sorprendido por la devoción que mostró la barra de Alianza Lima y no dudó en llenar de elogios a los fanáticos del equipo íntimo. El video con este hecho quedó registrado en YouTube y ya se ha vuelto viral en dicha plataforma de videos.

Marsal es un joven youtuber español quien constantemente cuelga videos a su canal de YouTube en los cuales habla sobre el acontecer deportivo a nivel mundial. El joven influencer ha decidido reaccionar a algunos videos en los que se muestran los cánticos y la barra de las hinchadas de algunos países sudamericanos y esta vez le tocó el turno al Perú.

En uno de sus más recientes videos de YouTube, el español decidió hacer un video en el que reaccionaba por primera vez a un cortometraje en el que se veían los cánticos del Comando Sur, nombre que recibe la hinchada de Alianza Lima.

“En el barrio de Matute hay una barra”, es el nombre de este cántico que el joven reprodujo en YouTube, el cual generó asombro puesto que es uno de las reconocidos de la hinchada ‘blanquiazul’ el cual se entona mayormente cuando se disputa un clásico deportivo con Universitario de Deportes.

El youtuber no pudo contener su emoción al escuchar a la hinchada de Alianza Lima y no dudó en llenar de elogios al equipo 'íntimo', quien es uno de los más importantes que existe en el Perú, el cual además tiene una de las hinchadas más representativas.

"Esta hinchada sí que vive el partido, me encanta", "Mira cómo se mueve todo esto, realmente impresionante", "Nunca he visto una hinchada así, me he quedado sin palabras"; fueron algunos de los comentarios que dejó este youtuber español, quien además mandó un saludo a todo el ‘Comando Sur’ por su fanatismo y amor por su equipo deportivo.

Aquí el video completo con la reacción que dejó el joven español en YouTube, al ver por primera vez en su vida a estos jóvenes peruanos, simpatizantes de Alianza Lima y parte del famoso ‘Comando Sur’.

Aquí un video compartido en YouTube, donde podemos ver el cántico que realizan los miembros del 'Comando sur' de Alianza Lima, para alentar a la selección de sus amores. El canto de estos jóvenes peruanos ha alentado a los jugadores de la ‘blanquiazul’ durante varios años.