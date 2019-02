YouTube viral: policías hicieron graciosa prueba a vendedora de empanadas y arepas [VIDEO]

Dos oficiales de policía en Colombia se han vuelto 'famosos' en YouTube, luego de que protagonizaran un gracioso video viral en el que 'intervienen' a una vendedora de empanadas y arepas y prueban sus productos para ver si son de calidad.

Según detalla Pulzo, este video viral que ha hecho reír a miles en YouTube fue grabado antes de que anunciaran que los policías en Colombia tenían prohibido comprar productos en la calle, una regla que empezó a regir desde el 19 de febrero.

Por si no lo sabes, la subdirección de la Policía Nacional anunció recientemente que los uniformados no pueden adquirir productos en lugares no autorizados, de dudosa reputación o que no cumplan con las normas legales de funcionamiento.

En el material audiovisual, que tiene más de 22 mil reproducciones en YouTube, podemos apreciar a dos policías colombianos 'interviniendo' a una mujer que vendía empanadas y arepas de huevo y que no podía aguantar la risa con lo que pasaba.

"Encontramos a la señora ilícita, la vendedora de empanadas y arepas, doña Angélica. En este momento vamos a pasar la servilleta sobre el objeto. Si nos da un color amarillo quemado con tono aceitoso, es positivo para empanada y procederemos al arresto", dice el oficial.

Luego de que la prueba saliera 'positiva' para empanada, el policía comenzó a 'leerle los derechos a la vendedora', quien le recomendó al oficial que la comiera para que vea que 'está buena'. "Vamos a probar la empanada. Supuestamente es un delito. Es un delito no comérsela”, sostuvo el uniformado.