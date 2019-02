Facebook: Rubi, la quinceañera más famosa de México, se compara con Yalitza Aparicio y es troleada [FOTOS]

Yalitza Aparicio, nominada a los Oscar 2019 por la película 'Roma' fue criticada duramente por el actor mexicano Sergio Goyri, quien lanzó fuertes calificativos hacia ella; en Facebook, el hecho no pasó desapercibido y la novel actriz ha recibido diversas muestra de apoyo.

Es así que Rubí Ibarra, la quinceañera mexicana más conocida de Facebook, decidió lanzar una publicación y expresar su admiración por esta actriz con la cual dijo además “sentirse identificada”; en redes sociales, este hecho generó que decenas de sus ‘fans’ la troleen de la forma menos pensada.

Toda una ola de críticas ha recibido la joven mexicana Rubí Ibarra, quien hace solo algunos años se convirtió en la ‘quinceañera más popular de México’. Tras un video de YouTube en el que invitaba a todo el mundo a su fiesta, la joven se volvió una ‘celebridad’ en redes sociales y hoy ha vuelto a ser noticia tras haberse comparado con Yalitza Aparicio, su compatriota y actriz que brilla en Hollywood por su participación en ‘Roma’.

La joven influencer Rubí Ibarra, no dudó en reconocer el aprecio que siente por la novel actriz Yalitza Aparicio y la llenó de halagos en Facebook, donde le dedicó una sentida publicación en la que resalto su talento y además mencionó sentirse “identificada con ella”; el hecho no fue bien recibido en sus redes sociales y fue troleada por sus ‘fans’.

“Pero ella se hizo famosa por una película, tú por puro desmadre”, “¿Tienes talento? No compares el trabajo duro con el desmadre mexicano”; fueron algunos de los duros comentarios y mensajes de burla que recibió la joven quien luego de su fugaz ‘fama’ con un video de YouTube, decidió lanzarse como cantante.

En la parte superior de esta publicación podrás revisar algunos de los mensajes que recibió en Facebook, Rubí Ibarra, la ‘quinceañera’ más famosa de México, quien ahora se dedica a la música.