Facebook: perro 'pacifista' separa a gato que se iba a enfrentar a otro por comida [VIDEO]

Un curioso can se ha ganado el reconocimiento de miles de usuarios de Facebook tras revelarse un video en el que se le ve seperando a un gato, para que este no pelee con otro minino por comida.

El perrito se percató de que ambos animales se iban a pelear con rudeza, por lo que no dudó en ayudar a su ‘amigo’ para que este no salga lastimado; la curiosa escena fue compartida en Facebook y ya es viral en todo el mundo.

Miles de usuarios de Facebook quedaron sumamente enternecidos con un reciente video viral que nos reveló el acto de amistad que tuvo un perro, quien al ver que su amigo se iba a enfrentar a un gato, decidió separarlo para que no salga lastimado tras dicho enfrentamiento.

Y es que su amigo, un pequeño gato negro, se había encontrado con otro felino y por poco termina luchando contra el y todo por un plato de comida que se encontraba en dicho lugar; como podemos apreciar en Facebook, el perro se dio cuenta de lo que estaba pasando y no dudó en proteger a su ‘hermano’ y sin pensarlo dos veces decidió llevárselo del lugar de la forma más sorprendente posible.

Utilizando un arnés que tenía el gatito, el perro lo sujeta de dicho aparato y decide alejarlo de dicha pelea que podría terminar mal para él; en Facebook, el perrito ha sido calificado como el ‘can pacifista’ y miles no dudaron en brindar un aplauso a dicho can que no dudó en separar a su amigo para que no salga lastimado de dicho enfrentamiento.

Aquí el video con este increíble momento que ya se ha vuelto viral en Facebook y otras redes sociales donde se compartió dicho peculiar cortometraje.