YouTube viral: 'peluquero jedi' deja a clientes satisfechos con este innovador método [VIDEO]

No lo vas a creer. A través de YouTube, miles de usuarios han quedado sorprendidos con la asombrosa manera en que un peluquero español realiza unos cambios de look a sus clientes. Los internautas de otras redes sociales quedaron en shock.

Alberto Olmedo, es un estilista español que alcanzó gran fama hace algunos años por las insólitas formas que usaba para cortarles el cabello a sus clientes. No solo se atrevió a cortarles con fuego, también usó katanas, unas peligrosas espadas japonesas de larga longitud.

Esta vez, Olmedo ha innovado en una mejor forma lo que le valieron los apodos del 'estilista Star Wars' y 'el peluquero jedi', ya que realiza cambios de look valiéndose de una llama láser, al mismo estilo que los héroes de "La Guerra de las Galaxias".

"No estamos cortando con un material sólido, estamos cortando con un rayo de luz. No hay fricción, no hay rotura, es un corte limpio que al mismo tiempo cauteriza", dice Olmedo en el video. Este láser tiene la capacidad de cortar metal, pero es inofensivo, hay que saber cómo manejarlo", adhirió.

Los miles de usuarios que vieron el video en YouTube, han quedado fascinados con el aparato del que se vale el estilista para realizar sus cortes de cabellos. Algunos se han animado a probarlo.