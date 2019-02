Facebook viral: doctora le canta a sus pacientes para animarlos y conmueve a usuarios [VIDEO]

Una doctora se ha robado el corazón de miles de usuarios en Facebook, luego de ser captada cantando a sus pacientes para animarlos en un hospital, debido al difícil momento que viven. Esta escena se ha vuelto viral rápidamente.

Patricia Imbroglia, es una doctora que trabaja en el Hospital Penna, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, pese a estar ocupada atendiendo a sus pacientes, se da un pequeño tiempo para dedicarles una canción.

Tal como se aprecia en las imágenes de Facebook la doctora pasa por cada cama de sus pacientes preguntando la canción que quieren escuchar, con la intención de animarlos y hacerlos pasar un momento agradable.

“A mí manera” fue la canción que escogió uno de sus pacientes para que pueda interpretarlo, entonces Patricia Imbroglia, protagonista del viral de Facebook, decidió cantar cautivando a las personas que se encontraban en una habitación del hospital.

“Me di cuenta que había pacientes que no tenían visitas o que estaban tristes, y ahí se me ocurrió porque a mí siempre me gustó cantar, bueno preguntar cómo que podía hacer y entonces pregunté si querían cantar y no sabía que iban a contestar los pacientes, y desde ahí comenzó”, comentó la protagonista de Facebook a un medio de comunicación argentino.

Además, Patricia Imbroglia manifestó en la entrevista que realizaron sobre el video viral de Facebook: “Yo entré al hospital en el 87, y siempre que podía en las guardias cantaba cuando era más joven. Alguna vez me dijeron: ‘¿Por qué cantas Patricia en las guardias en lugar de hacer tu trabajo?’”.

Miles de usuarios en Facebook felicitaron la noble acción de la doctora, algunos comentaron que tiene “una hermosa vocación y que bueno que saque una sonrisa a sus pacientes”, y otros aplaudieron “por tener un corazón sensible”.

Mira aquí el video viral de Facebook: