Facebook: autora de la tesis sobre Sheyla Rojas y Antonio Pavón reveló por qué eligió el tema [FOTOS]

"Desde el discurso: Análisis de la reconciliación entre Sheyla Rojas y Antonio Pavón transmitida durante el programa Combate (mayo de 2013)", este es el nombre de la tesis que se hizo 'famosa' en Facebook y que fue elaborada por una alumna de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

El mencionado trabajo presentado en la UPC provocó todo tipo de comentarios en las redes sociales, especialmente en Facebook, donde muchos usuarios criticaron a la alumna, sin haber leído el contenido de la tesis que fue elaborada por Lourdes Lavanda, quien obtuvo una nota sobresaliente.

La República se comunicó con Lourdes Lavanda, la autora de la tesis y licenciada en Comunicación y Periodismo de la UPC, quién nos reveló algunos detalles sobre su trabajo que sus principales críticos en Facebook deben leer.

¿Cómo nació el tema?

Me interesé por el tema en el 2014, luego de que me causara mucha sorpresa la relevancia mediática que empezaban a tener los personajes de la farándula peruana, especialmente los participantes de los realities de competencia física como Combate o Esto es Guerra.

Se me hizo curioso ver cómo los constructos discursivos de estos programas empezaban a ocupar portadas, notas web y hasta comentarios en programas de televisión que ni siquiera eran del mismo canal de donde se transmitían estos realities, todos ellos partían de una realidad construida desde el discurso de los competidores de esos programas.

Si respondía a un guión o no, no lo sé, ni tampoco es la naturaliza de mi investigación.

¿Tuviste algún problema durante la elaboración de tu proyecto? Un profesor que no aceptó tu trabajo, falta de fuentes, etc.

Falta de fuentes, no. De hecho, existen muchos autores que abordan el fenómeno de los realities, que hablan de la neo televisión, de melodrama, etc. ¿Prejuicios sobre mi tema de investigación? Sí, muchos y hoy más que nunca queda claro eso.

Tuve la suerte que desde el día que definí tema y problema de investigación (empecé la investigación en mi época de alumna de pre grado) mi asesor de ese entonces me dejara muy claro que no hay tema de investigación malo, siempre y cuando se aborde con rigurosidad y responsabilidad.

Por eso siempre he estado segura de mi tema y lo he defendido. Ahora, sí me pasó en mi sustentación de pre grado que uno de mis jurados tuvo ciertos reparos al momento de aceptar ser mi jurado, pero luego de leer mi texto y escuchar mi sustentación cambió su percepción sobre mi investigación.

¿Qué opinaron tus familiares o amigos sobre el tema?

Mi madre es docente universitaria y es una apasionada por la investigación académica, así que también tuve su apoyo desde el primer momento; por supuesto está orgullosa de mi y de la calificación que obtuve (sobresaliente).

En cuanto a mis amigos, mis verdaderos amigos, pues me conocen y saben lo rigurosa que soy en el ámbito académico, así que también me apoyaban y se sorprendían del contenido de mi tesis cuando practicaba con ellos mi sustentación de licenciatura. No todos los días una persona común y corriente escucha que el tema va por la construcción discursiva de un determinado escenario.

¿Qué mensaje le darías a aquellos estudiantes que no quieren tocar un tema porque se avergüenzan de él?

Que mientras se tomen en serio su investigación, sean rigurosos, se asesoren bien y se comprometan con el tema, no tienen por qué sentir vergüenza. Nos hemos acostumbrado a juzgar mucho y leer poco y eso tiene que cambiar.

Analizar un videojuego, un dibujo animado, un personaje de la farándula o un competidor de reality no te vuelve un mal profesional, por el contrario estas demostrando que realmente prestas atención a los detalles de fondo que suceden en esos escenarios y que repercuten en la sociedad.

Es una situación que a pesar de estar frente a nosotros muchos lo dan por sentado y no van más allá que es hacia donde deberíamos apuntar todos los profesionales: cuestionar lo cotidiano, porque también es bastante enriquecedor y llegas a sorprenderte de las conclusiones a las que llegas. Es necesario fomentar la investigación en nuestro país.