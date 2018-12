Facebook: joven intenta engañar a su perro, pero este resultó ser más listo que él [VIDEO]

En Facebook se ha hecho viral el video de un inteligente perro que desenmascara a su dueño. El joven intentó jugarle una curiosa broma a su mascota, pero no imaginó que el animal resultaría más inteligente que él. Su amo usó un palo para sorprenderlo, pero el can demostró ser ingenioso y termina dejándolo en ridículo.

Los perros siempre serán nuestros mejores amigos, ya que gracias a ellos nos sentimos menos solos y podemos pasar gratos momentos juntos. Aún así quién no le ha jugado una broma a nuestras mascotas. Eso fue precisamente lo que hizo un sujeto que se quiso burlar de su perrito pero no esperó que fuera tan inteligente.

En el video se observa al can intentando morder una vara color verde que su amo hace sobresalir por unos agujeros de una caja de cartón. El perro se lanza varias veces con el hocico hacia la caja sin poder atrapar su objetivo.

Luego de unos momentos, el can se detiene y se queda pensando por unos instantes. y se dirige por detrás de la caja, percatándose que allí estaba la mano de su amo sosteniendo la tan preciada vara. Luego de unos forcejeos y el amo al ver que el can no estaría dispuesto a volver a su ubicación, le da el palo.

El perrito lo coge y se va triunfante con su premio dejando en claro que tonto, no es. El entretenido video dejó a varios usuarios de Facebook sorprendidos por el ingenio que tuvo el animal para descubrir el truco de su dueño y salir victorioso.

MIRA EL VIDEO AQUÍ: