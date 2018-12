YouTube Viral: perro ayuda a su dueño a contar el dinero por una increíble razón [VIDEO]

No hay duda que los perros son nuestros mejores amigo y este video de YouTube lo demuestra, porque el can ayudó a su dueño a contar el dinero que tenía ahorrado, aunque no fue por simple acto bondadoso. Estos clips llegan a la plataforma día tras día, pero son muy pocos los que se llegan a viralizarse y este fue uno de esos casos.

Este material audiovisual fue subido a YouTube, para que se volviera rápidamente viral en Internet, porque muchos usuarios se rieron tras ver lo que hacía el sujeto y cómo era ayudado por su perro. Recordemos, que esta es la plataforma más popular en cuanto a clips, por lo que todo lo que se comparte se vuelve un 'boom'.

YouTube se caracterizó siempre por mostrar diversos contenidos audiovisuales, como familiares, tutoriales, de entretenimiento, incluso para ver los más recientes estrenos de los cantantes más famosos. No obstante, en el último tiempo, lo que ha tomado mayor cantidad de visualizaciones, son aquellos clips virales, como es el caso de este clip que hizo reír a muchos en la plataforma.

Tal como vemos en el viral de YouTube, el hombre sacó sus ahorros del mes y los empezó a contar, por lo que llamó a su perro a que lo ayudara con la condición que le compraría la comida que le gusta, así que estuvo atento en todo momento mientras le ayudaba con pasarle la lengua al dedo de su dueño para que pase billete, tras billete.

Mira este increíble video que se hizo viral en YouTube