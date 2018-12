YouTube: Jirafa pelea a muerte contra cocodrilo y leones se comen al perdedor [VIDEO]

Realmente impactante. Un video en YouTube ha ocasionado gran conmoción en los usuarios por el gran enfrentamiento entre un cocodrilo y una jirafa en África, cuyo perdedor sufrió las series consecuencias de la ley de la selva y murió devorado por manada de leones.

Presenciar la vida de los animales en su hábitat natural es una de las grandes experiencias que muchas personas desean cumplir. Sin embargo, esta puede ser una difícil experiencia cuando los animales cazan a otros causando una gran impresión difícil de ver.

Eso fue lo que les sucedió a unos turistas que vieron a una jirafa sentada a orillas de un río. El enorme mamífero jamás se imaginó que unos dientes afilados atraparían una de sus delgadas patas. Un cocodrilo que estaba muy cerca había mordido al animal.

A pesar de ser mucho más alta, la jirafa no puede zafarse del depredador e intenta pararse repetidas veces sin éxito. El reptil no suelta a la asustada y espera a que se canse pero ella no se rinde y continúa moviéndose por varios metros de la orilla.

Los turistas se encontraban conmocionados y animan al pobre animal que se desprenda del cocodrilo. Después de una hora de lucha, los turistas se tienen que ir, sin embargo vuelven y se dan con la sorpresa que el reptil regresó al agua y la jirafa seguía viva pero lastimada en el suelo. No podía levantarse por la terrible herida que le provocó el animal en una de sus patas.

Al día siguiente se observa que los leones habían hallado a la jirafa moribunda y se la devoraron. La jirafa había estado casi 4 horas luchando por zafarse del cocodrilo. Los usuarios de YouTube quedaron muy sorprendidos con lo que le pasó a esa pobre jirafa.

