Facebook: Pato cree que es el papá de un perro y no quiere que nadie lo toque

Una pareja de esposos tenía en casa como mascotas a un perro de nombre Barclay y a un pato llamado Rudy. Un día, luego de almorzar, el hombre quiso acariciar al can; sin embargo, no logró su cometido porque la ave no lo permitió. Esta peculiar escena quedó registrada en el celular de la mujer, quien no dudó en compartir el video en Facebook, donde se hizo viral.

Resulta que el pato creía que el perro era su cría ya que lo conoció desde que apenas era un cachorro. Por ese motivo la ave siempre cuida del can y evita que cualquier persona, incluyendo a sus dueños, lo toquen y el video viral de Facebook lo muestra.

"Acababan de cenar y se estaban acomodando para una siesta. Barclay estaba casi dormido cuando mi pareja intentó acariciarlo, pero Rudy no lo permitió", sostuvo la mujer en la leyenda del video viral de Facebook.

El pato lanzó fuerte picotazos contra el hombre y este prefirió dejar al perro. De esta forma, el sujeto tuvo más que claro que no podrá acariciar al can cerca a la ave porque esta siempre tratará de atacarlo.

Para su buena suerte, el hombre no terminó con heridas, pero si se llevó uno de los sustos más grandes de su vida ya que los picotazos de los patos suelen provocar cortes.

Sin duda alguna, este pato ganó demasiada popularidad en Facebook y esto se ve reflejado en las cifras del video viral, el cual cuenta con 3 millones de reproducciones y miles de compartidos.

Mira el video viral de Facebook: