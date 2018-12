Facebook: niño confunde a juguete con personaje de "Cállese viejo lesbiano" [VIDEO]

¿El juguete de moda?. El viral del año "¡Cállese viejo lesbiano!" regresó a las redes sociales de una curiosa forma. Esta vez, a través de Facebook La inocente confusión de un niño mexicano se ha vuelto tendencia en Facebook, video donde se ve al pequeño llamar a su juguete como el popular meme ha hecho reír a miles de usuarios.

La divertida anécdota del pequeño ya se hizo viral en Facebook a las pocas horas de ser publicado. Según la publicación, un familiar del niño grabó la escena porque le pareció gracioso y no dudó en compartirlo en la red social.

El niño se sentía molesto porque su mamá no le quería comprar el juguete que tanto quería por Navidad. ¿Qué pasó Samuel?, le pregunta el familiar al pequeño en el video de Facebook. "Es que mi mamá no me quiere comprar ese juguete", exclama el menor con mucha molestia.

El muñeco que tanto deseaba el niño era de un tiranosaurio rex, pero para él se llamaba de otra manera. El pequeño es consultado por el nombre del juguete y la respuesta que dio hizo reír al familiar y a miles de usuarios que vieron el clip viral.

"¿Qué juguete?", le consultan al molesto muchachito. Él responde: "Ese, el viejo lesbiano", frase que hizo reír al familiar que registraba la escena. Al parecer, el meme viral del personaje "Dino" de "cállese viejo lesbiano" también es muy popular entre los más chicos.

El registro tuvo demasiada acogida en Facebook, llegando a los 287 mil de reproducciones y más de 9 mil compartidos. "El niño de mi mamá también pidió un viejo lesbiano para navidad te juro que así le dijo y tiene 4 años", "Adiós T-rex, bienvenido viejo lesbiano", entre otros más hilarantes comentarios recibió el video.

Mira aquí el curioso video que fue compartido en Facebook: