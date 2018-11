Facebook: Difunden villancico "estamos chihuán" y causa furor [VIDEO]

Si la canción de "La tigresa del Oriente" dedicada a la congresista fujimorista Leyla Chihuán te gustó, es probable que este villancico publicado en Facebook sea tu favorito, ya que, en pocas horas de ser publicado, miles de usuarios ya lo reprodujeron y compartieron.

En voz de la peruana Pamela Rodríguez, el villancico "Estamos chihuán", canción que usa como fondo musical el ritmo de la versión de "La tigresa del Oriente", reúne algunas situaciones difíciles en Navidad, como el no tener dinero para el pago, por ejemplo.

"Estamos chihuán, no tengo un centavo para el pavo. Estamos chihuán, no tengo un billete. Estamos chihúan, mi amigo secreto me faltó el respeto. Estamos chihuán, ¡ay qué mala suerte! Ya viene Navidad y estamos chihuán. No nos hagan ajustar. No tenemos ni para comprar mi calzón amarillo. Vieron a mi Santa flaco que también está chihuán. Chihuán es sentimiento nacional", es parte de la letra de la canción que ya es un hit en Facebook.

Como se recuerda, esta canción está inspirada en la jerga peruana "estoy chihuán" que se volvió viral, tras las polémicas declaraciones de Leyla Chihuán, quien manifestó que los 15 mil soles que recibe como sueldo parlamentario no le alcanzaba "por el estilo de vida" que lleva.

En las últimas semanas, el "estoy chihuán" arribó a países como Chile, Brasil, Estado Unidos, España, Francia, Italia y Corea del Sur.