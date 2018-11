YouTube: Luisito comunica visita Chile, le regalan un pisco y hace polémico comentario

Luisito Comunica estrenó un nuevo video viral en YouTube titulado "Dicen que este lugar es cuidado por el mismísimo diablo" y ha recibido algunas críticas por parte de unos cuantos cibernautas peruanos luego de hablar sobre el pisco y el aguardiente chileno.

Tal y como se observa a partir en los primeros minutos del video viral de YouTube, Luisito Comunica asegura que aún no sabe si el pisco proviene de Perú o Chile.

"Aún no he descifrado este enigma de si el pisco es peruano o chileno. Sé que hay un debate de por medio", señaló Luisito Comunica en el video viral de YouTube que no ha sido del agrado de algunos internautas peruanos, quienes aseguraron que el pisco es 100% peruano.

Esos internautas peruanos no se quedaron callados y se manifestaron mediante la caja de comentarios del video viral de YouTube. "El pisco es peruano. Tiene más de cien años siendo fabricado en Perú, hasta tenemos un departamento (Ica) con ese mismo nombre desde hace mucho", escribió un usuario.

Por otra parte, Luisito Comunica aseguró que adora el pisco, pero no quiso asegurar si el peruano o si el aguardiente chileno. "Yo únicamente sé que es delicioso y que lo disfruto al por mayor", finalizó el youtuber.

Mira el video viral de YouTube: