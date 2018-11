Facebook: joven intenta volver con su ex y es humillado públicamente [VIDEO]

Miles de usuarios de Facebook han quedado sorprendidos tras ver un nuevo video viral en el que un joven enamorado, decidió abrir su corazón y pedir perdón a la mujer que seguía queriendo en su vida; sin embargo, la respuesta de ella cambiaría su vida para siempre.

Tal como vemos en este video que ya cuenta con miles de reproducciones en Facebook, el joven decidió arriegarlo todo y pedir que ella vuelva a ser su novia; sin embargo, no contaba con la reacción que ella tendría ante este pedido.

Lágrimas y todo tipo de muestras de aliento ha generado en Facebook un inesperado video que nos mostró el gesto de amor que intentó realizar un joven a su “ex”, la mujer con la que buscaba formar una familia y tener una linda historia de amor.

Sin embargo, el joven no contó con la reacción que tendría ella al pedirle perdón y que fuera su novia; y es que la joven mujer lejos de aceptar su propuesta amorosa se mostró fastidia y no dudó en recriminar al muchacho por este gesto en público que no le gustó para nada.

Tal como se registró en este video viral de Facebook, la joven le quitó el enorme peluche que tenía el joven como regalo y le recriminó su actitud frente a todos. “Me haces pasar vergüenza. Te estoy diciendo que no, ya te hablé de todas las maneras posibles y un no es un no”; fueron las palabras que lanzó la mujer, las cuales hicieron que el joven termine con el corazón destrozado.

En Facebook, red social en la que se compartió dicho material que ha sido calificado como el video más triste de todos, miles de usuarios mostraron su solidaridad por el joven y afirmaron que deberá seguir adelante en busca del “verdadero amor”.

“No llores hermano, no merece tu llanto”, “Estamos contigo muchacho, mucha fuerza”; fueron algunos de los comentarios que se pudieron rescatar en dicha publicación que ya se ha viralizado en dicha plataforma social que hoy alberga miles de videos en los que podemos ser testigos de impactantes hecho como en este caso.