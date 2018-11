Facebook: perro sorprende al mundo al refrescarse así mismo ante la mirada de su dueño [VIDEO]

Los grandes protagonistas de todos los videos que se vuelven virales en Facebook son las mascotas. Estas criaturas suelen sorprender a miles de usuarios con actitudes fuera de lo común, como por ejemplo el siguiente perro, quien estaba cansado del calor que lo estaba agobiando, así que decidió darse un 'chapuzón'.

La mascota no tuvo más remedio que ir en busca de una tina ante la atenta mirada de su dueño, quien no tuvo mejor idea que sacar su celular y empezar a grabar, pues le había sorprendido lo que estaba haciendo. El final del video de Facebook cautivó a miles de usuarios, quienes no dudaron en compartirlo.

Luego de haber colocado la tina debajo del caño, el perro se puso a acomodarlo y, acto seguido, empezó a abrir el caño ante la atenta mirada de su dueño. Cuando el agua empezaba a correr, aprovechó en tomar un poco de agua y luego, esperó a que se llene para estar en su "Jacuzzi".

Cuando la tina estuvo al tope, el perro no tuvo mejor idea que meterse dentro para poder refrescarse y así, bañarse, debido a que su dueño no había hecho esto durante mucho tiempo. Todos los usuarios se quedaron impactados luego de ver cómo el perro no tuvo problema alguno al realizar esta acción.

"Tiene calor, pobrecito", "Qué cosita para más preciosa", "Es un perrito muy inteligente", se pueden leer en los comentarios del video de Facebook, el cual podrás ver a continuación. Miles catalogaron a la mascota como "el perro más inteligente del mundo".