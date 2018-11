Facebook: esta es la razón por la que no debes usar tacones para ir a ejercitarte al gimnasio [VIDEO]

Usuarios en Facebook quedaron asombrados por la habilidad que demostró tener una joven de Estados Unidos para realizar su rutina de ejercicios con enormes tacos, hecho que desató un sinfín de comentarios de los internautas quienes compartieron sus consejos para la deportista.

Ashley Nocera es una reconocida influencer que suele publicar en su cuenta de Instagram y Facebook divertidos videos para sus seguidores, pero uno donde sale cargando pesas con tacos generó gran polémica en los usuarios.

“A las mujeres que ven este video, no es nada recomendable hacer eso... Aunque este ‘payaseando’, no vayan a querer imitar eso. No necesitan usar tacones para demostrar nada, cuiden sus tobillos”, indicó uno de los internautas al ver el viral de Facebook.

Según expertos, los personal trainers señalaron que para realizar entrenamientos físicos en el gimnasio lo recomendable es llevar unas cómodas zapatillas y ropa deportiva. “Si realizan ejercicios en tacos podrían haber lesiones en los tobillos”, puntualizó un entrenador.

Aquí te compartimos el video que es viral en Facebook y otros de los visuales que compartió Ashley en sus redes sociales.