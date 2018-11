YouTube viral: graban preciso momento en que enorme gusano parásito abandona cuerpo de mantis religiosa [VIDEO]

Un video compartido recientemente en YouTube ha dejado boquiabiertos a miles de cibernautas, ya que muestra el momento exacto en que un gusano parásito abandona el cuerpo de una mantis religiosa que había sido su huésped por varios meses.

locomax36, como se llama el usuario de YouTube que publicó el video, aseguró que la mantis religiosa había recibido un golpe mortal y estaba a punto de morir, lo que obligó al gusano parásito a abandonar su cuerpo y buscar un nuevo huésped.

"Hace varios años subí un par de vídeos en los que podía verse como unos gusanos parásitos inducían a sus huéspedes al suicidio. Aquí hay un nuevo ejemplo en mejor calidad en el que puede verse como uno de estos parásitos abandona el cuerpo de su víctima", se puede leer en la descripción del video.

"El parásito abandona la mantis religiosa, justo después de que el insecto recibiera un golpe que le causa la muerte. Simplemente espeluznante", añade el autor de este video que tiene más de 60 mil reproducciones en YouTube y que generó todo tipo de comentarios.

"Quedé traumado para toda la vida", "le hubieras prendido fuego", "We are Venom", "no es un gusano, la mantis debe adoptar su forma perfecta y ahora está buscando a los insecdroides 17 y 18", son algunos de los comentarios que usuarios de YouTube hicieron al video.