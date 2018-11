Facebook: perro callejero conmueve a las redes al pedir pizza pero esconde un oscuro secreto

Miles de usuarios se mataron de la risa con la siguiente historia. Una joven se encontraba comiendo pizza, cuando se percató que un perro la estaba mirando desde afuera del restaurante. En primer lugar le dio pena; sin embargo, el can ocultaría un insólito secreto, por lo que no dudó en compartir esto en Facebook.

Como sabemos, la mayoría de videos e historias sobre los perros son publicados en diversas redes sociales, sobre todo en Facebook, pues miles de personas buscan este tipo de material todos los días, debido a las acciones sorpresivas que comenten estos animales, como por ejemplo el siguiente can.

"Este lindo perrito era super gordo y quería que le diéramos de comer pizza, pero oh sorpresa! En su placa del collar decía que no hagamos eso. Pobre perrito comelón, se quedó con las ganas", se puede leer en la publicación de Facebook que hizo la joven, donde no tardó en volverse viral.

Al parecer es una constante que el perro vaya a pedir pizzas al restaurante; sin embargo, el collar que tiene 'trolea' a todas las personas, pues dice "No me des pizza, gracias". Tras ver esto, la muchacha empezó a compartir esto en todas sus redes sociales.

"Así le voy a poner a mi perro", "Necesito uno que diga coca cola", "No me des de comer aunque te pida, por favor", son algunos de los comentarios que se puede ver en la publicación de Facebook. En la parte de abajo podrás ver las fotografías originales.