Twitter: usuarios se burlan de caída de Youtube y crean hilarante hashtag que se volvió viral

Durante esta noche, una de las plataformas más importantes de Internet ha sufrió una "caída temporal". Estamos hablando de YouTube, la famosa red social donde se puede ver todo tipo de videos. Cuando los usuarios han entrado, les salía "500 Internal Server Error".

En las diferentes redes sociales, los usuarios se quejaron, incluso crearon divertidos memes. En esta oportunidad, los cibernautas de Twitter, crearon un divertido hashtag #YoutubeDOWN, el cual ha divertido a miles de personas, quienes entraron acá para poder ver qué es lo que había pasado.

Los diferentes usuarios calificaron esto como "martes negro", debido a que YouTube no sigue funcionando, pues no se pueden ver los videos. Cabe resaltar que esta plataforma es una de las más vistas por las personas, quienes buscan a sus youtubers favoritos o videos graciosos.

Algunas personas piensan que el fallo se podría haber dado por un mantenimiento del portal de videos; sin embargo, son varios minutos que sigue con el mismo error, por lo que muchos temen que en realidad haya sufrido una falla técnica.

En Twitter, luego de haber creado el #YoutubeDOWN, muchas personas han puesto memes como "No me quiero ir señor Google", "Así me encuentro después de ver que se cayó YouTube", "Pensé que era la única que estaba prendiendo y apagando su celular, el módem, la laptop, el celular de mi mamá", son algunos comentarios que se pueden leer.

#YouTubeDOWN

Pensé que era la única babosa que estaba prendiendo y apagando su cel,el módem,la laptop, el cel de mi mama,de mi papa, el de mi sobrino.

Hasta que me doy cuenta de es a una gran parte del mundo :'c pic.twitter.com/kBCI30OgZX — Kim So Min (@MinSofia8) 17 de octubre de 2018

A continuación te ganarás con los mejores tweets que pusieron las personas en esta red social, debido al fallo que viene teniendo YouTube.