Facebook: Perro busca regresar con su dueña y lo que hizo para lograrlo sorprende a miles [VIDEO]

El can no tuvo mejor idea que cruzarlo y para ello tenía que saltar lo más alto posible y así lo hizo. El video viral de Facebok nos reveló los intentos que tuvo que realizar el cachorro antes de poder tomar el impulso necesario y saltar el muro que lo alejaba de su dueña, una pequeña niña de 5 años quien no había dejado de llorar puesto que su pequeño perro había desaparecido.

En Facebook miles de usuarios se han emocionado hasta las lágrimas puesto que el can demostró un gran amor por su dueña y una fidelidad tremenda, por esa personita que lo esperaba en su casa.

