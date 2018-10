Facebook: Hombre infiel quiso evitar que arreglen su celular y deja insólito mensaje a técnico [FOTO]

Miles de comentarios divididos ha generado en Facebook el curioso ‘mensaje de ayuda’ que hizo un hombre infiel al técnico que su mujer contrató para arreglar el celular en el que se encontraban las pruebas de su infidelidad.

El hombre buscó el apoyo del especialista y le dejó un curioso mensaje el cual se ha viralizado rápidamente en Facebook. ¿Qué le dijo? Aquí te lo contamos todo.

Una curiosa imagen y la historia que tiene detrás de ella, ha generado todo tipo de comentarios en Facebook; y es que un hombre infiel, desesperado para que su mujer no descubran las pruebas de su infidelidad decidió destruir su smartphone.

Sin embargo, no contaba con que su esposa contrataría a un técnico para que arreglara dicho dispositivo y así obtener las pruebas de su traición. El hombre, en un intento desesperado por por ser descubierto, no tuvo mejor idea que enviarle un mensaje a este especialista a fin de no ser puesto al descubierto.

En Facebook, el técnico de smartphones compartió una fotografía con el curioso mensaje que descubrió al abrir el celular que iba a reparar; todo indica que dicha misiva fue dejada por el esposo infiel quien además le ofreció pagarle muy bien por su silencio.

“Amigo reparador de celulares, por favor no arregles este celular. Si mi esposa me ve el WhatsApp y las fotos me mata; mi matrimonio se va a la basura y tengo dos hijos”, fue el mensaje que le dejó el sujeto y el que se ha ganado todo tipo de comentarios en Facebook, donde miles se animaron a sugerirle algunas buenas tretas para no ser descubierto.

“Debiste botar el celular a un techo”, “Realmente la desesperación hace posible este tipo de cosas”, “Alguien va salir lastimado en todo esto”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de Facebook, quienes se burlaron de la desesperación del sujeto y cuyo mensaje ya es viral en dicha red social.