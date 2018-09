Facebook: Hombre 'ebrio' se cree Jackie Chan y tiene fuerte enfrentamiento con perros

Cuando una persona toma bebidas alcohólicas en exceso es dañino para su salud, pero también nos hace actuar de diferentes maneras, por ejemplo, unos lloran, otros se convierten en bailarines, o como es común, se vuelven agresivos.Todas estas escenas las podemos ver en Facebook, o en otras redes sociales.

Estos divertidos momentos de personas ‘ebrias’ siempre suelen ser subidos a Facebook, y en poco tiempo se vuelven en virales.

Esto le pasó a un hombre que no midió sus actitudes y en un estado totalmente de ebriedad, no se le ocurrió mejor idea que pelear, pero no con personas, sino con unos perros callejeros.

Aunque parezca increíble y para no creerlo, la escena ocurrió en realidad y fue compartido por varias personas en Facebook.

El hombre ‘ebrio’ pensó que los perros lo iban atacar, y empezó a dar varias patadas, pero felizmente ninguna llegó tocar a los animales, que solo se le acercaban y le ladraban, para espantarlo.

Como si fuera Jackie Chan o Bruce Lee, el sujeto se creía un justiciero y realizó diversos golpes de técnicas de defensa personal. No le importaba si caía al suelo, su objetivo era ganar y más si tenía a cinco contrincantes al frente de él.

Al final del video viral de Facebook, el hombre se siente todo un ganador al creer que derrotó a sus rivales caninos, por lo cual, decide retirarse y dar por concluido el enfrentamiento.

Los usuarios en la famosa red social de Facebook han calificado las imágenes como una ‘batalla de titanes’, por ello, cuenta con miles de reproducciones y comentarios.

Aquí te dejamos el divertido momento entre el sujeto y los animales para que puedas alegrar tu día, y compartirlo.

Mira el video viral de Facebook: