YouTube viral: perros le buscan pelea a tortuga, sin imaginar que se defendería así [VIDEO]

Te vas a quedar totalmente impresionado con el siguiente video viral de YouTube. Los animales nos paran sacando una sonrisa con curiosos hechos que protagonizan; sin embargo, en esta oportunidad, una pelea ha causado sensación entre todos los usuarios de las redes sociales. ¿Quieres ver de qué se trata? Sigue leyendo la nota.

Las tortugas son conocidas por ser animales mansos, tranquilos y perezosos, no son de causar ningún problema, hasta ahora. Un avezado reptil de caparazón no dudó en enfrentarse a dos perros mucho más grandes que el. El video no tardó en volverse viral en YouTube y causó impacto entre todos los usuarios.

Un joven estaba tranquilo en la sala de su casa, cuando escucha ruidos gritar a sus dos perros, por lo que sale al patio y se da con la sorpresa que ambos estaban peleando con su tortuga gigante. Este hecho le causó gracia al principio, por lo que sacó su celular y empezó a grabar todo para luego subirlo a su cuenta de YouTube.

En las imágenes se puede ver cómo la tortuga muestra sus colmillos y su actitud agresiva en contra de los canes, quienes intentan morderlo por ambos lados; sin embargo, el reptil es más hábil que los dos y los va ahuyentando para que lo dejen en paz.

Los canes, al ver que no pueden con la tortuga, deciden retirarse por un momento para regresar y seguir atacando a la tortuga quien, cansada de ambos, decide morder a uno de ellos, ganando la pelea. El video de YouTube cuenta con miles de vistas y compartidas.