Pokémon: asombro en redes por la novia de Pikachu [FOTOS]

No hay duda que la saga Pokémon ha generado millones de fanáticos en todas partes del mundo, los cuales siguen creciendo conforme va expandiéndose la popular franquicia.

El popular ánime de Pokémon se estrenó en 1997 y desde la fecha ha causado fanatismo en millones de jóvenes quienes siguen atentos a las aventura de Ash Ketchum y Pikachu, su fiel compañero en su aventura por el mundo Pokémon. La serie ya cuenta con 21 temporadas y durante estos años de aventuras ambos personajes han estado juntos; sin embargo, muy pronto esto podría cambiar.

Y es que luego de tantos años, todo parece indicar que Pikachu tendrá novia; o al menos eso parece indicar las nuevas imágenes que se han compartido del próximo episodio de Pokémon Sol y Luna.

En Twitter se han revelado las primeras imágenes de los próximos episodios de la popular serie que nos cuenta las aventuras de Ash y Pikachu en la región Alola. En este nuevo episodio los amigos visitarán el Valle Pikachu, donde conocerá a una Pikachu hembra con la que tendrá buena química.

Serebii Picture: First image of a slight Let's Go tie-in to the anime of a female Pikachu in the Pikachu Valley in the episode "It's an Outbreak-chu! The Pikachu Valley!!", airing October 7th https://t.co/Wo8N0aHtsd pic.twitter.com/DYShg3jLRE