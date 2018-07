Mayra Goñi roba suspiros en Instagram con sexy outfit

¡Luce espectacular! La actriz Mayra Goñi se ha vuelto viral en Instagram debido a su sexy y provocativo outfit que está enamorando a todos sus seguidores en dicha red social. La también cantante aprovechó la viralización de su foto para dar a conocer su gira musical llamada “Tour Maldito”.

La foto de Goñi en Instagram alcanzó hasta el cierre de esta nota más de 67,869 “me gustas” y casi mil comentarios de los usuarios que alaban su belleza y también su gran talento en el canto y actuación.

Una publicación compartida de Mayra Goñi (@mayragoni) el 8 Jul, 2018 a las 4:33 PDT

Conociendo mi Perú Gracias TRUJILLO por todo el cariño, espero volver pronto♥️ #TourMaldito @teammayragoni, fue lo que escribió Mayra Goñi en la leyenda de su foto. El outfit con el que se luce Mayra Goñi consta de un jean blanco rasgado y a la cintura, además lo acompaña con una polera amarilla que deja ver su tonificado abdomen.

La actriz es muy querida en Instagram, ya que se muestra tal y como es ante sus fans. En uno de sus resientes stories, la cantante mostró que sufre de un problema de acné como cualquier ser humano. Los usuarios resaltaron la seguridad y confianza que tiene Mayra al revelar este tipo de enfermedades en la piel.

“Me salieron granos. Uno aquí, otro aquí", es lo que se puede oír en el storie de Instagram. Luego en otro video. Mayra le pregunta a una de sus amigas lo siguiente: "¿Antuanet, qué tengo que hacer para que se me salga mi grano?" El audio no capta la respuesta de su acompañante, sin embargo, Goñi grita sorprendida y dice: "No saben lo que tengo qué hacer", y concluye con unas risas.