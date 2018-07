Twitter: racista llama a la policía por mujer afroamericana en piscina pública y recibe gran lección [VIDEO]

Un hombre que vive en Estados Unidos y que ha sido catalogado como racista en Twitter, llamó a la policía porque vio que una mujer afroamericana se encontraba bañándose en una piscina pública, sin imaginar que recibiría una gran lección de los oficiales.

Según medios extranjeros, este polémico incidente sucedió en la ciudad de Winston Salem, ubicada en el estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, cuando un hombre blanco se enojó mucho por la presencia de una mujer afroamericana y le pidió sus documentos.

Pese a que ella se los mostró, el sujeto decidió llamar a la policía, asegurando que la mujer afroamericana estaba cometiendo un delito, como puede verse en el video que fue compartido en Twitter y que ya lleva más de 9 mil 'Me gusta' en la red social del 'pajarito azul'.

Como podrás apreciar en las imágenes, que fueron grabados por la mujer afectada, ella le mostró su identificación a los oficiales, asegurándoles que tenía permiso para estar en la mencionada piscina pública.

De igual manera, la mujer les dijo a los policías que tuvo que darle la dirección de su casa al racista y también les recalcó que fue la única persona a la que este sujeto le pidió los documentos.

Al final del video, que ha indignado a miles en Twitter, vemos como los agentes se disculpan con la señora y le piden al sujeto que se disculpe; sin embargo, el se niega a hacerlo y se va del lugar muy furioso.

This man called the cops on a Black neighbor while she was using a community pool pic.twitter.com/V6caCaF6SF