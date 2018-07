Niño es aterrizado a muerte por su instructor antes de lanzarse de una tirolina |VIDEO

Una broma de mal gusto. Las atemorizantes palabras que un instructor de tirolina le dice a un niño que estaba a punto de tirarse de muchos metros de altura ha generado diversos comentarios en YouTube.

El video fue subido a esa plataforma y se ve al pequeño usando todos los implementos de seguridad y sujetado de una cuerda, listo para lanzarse de la tirolina; pero los comentarios no muy alientadoras de su instructor hacen pensar al niño sobre el peligro que corre.

"Aquí se han caído un montón de niños a lo largo de los años, pero no todos se han muerto"; "Si se rompe la cuerda y te caes, intenta caerte sobre las ruedas. El casco es de plástico malo, pero algo te amortiguará", se le escucha decir al hombre que grabó el video y luego lo compartió en YouTube.

Las imágenes fueron replicadas en Facebook donde se viralizó y puso en aprietos al instructor por su broma del mal gusto, a raíz de esto fue entrevistado por el programa español 'Telecinco', donde dijo: "Yo creía que el vídeo no se iba a extender... Esto es una broma de la cual todos los padres estaban al tanto, estaban informados. Es una broma que se repite cada año".

Al menor se le ve con el rostro a punto del llanto y diciendo:"Me estás asustando, ya no me quiero tirar"; a pesar de las negativas "advertencias", el niño termina saltando empujado por otro adulto. "Me encanta cuando hacen los pucheros, tío", finaliza diciendo el hombre.