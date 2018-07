Twitter: hinchas de Japón vuelven a dar el ejemplo pese a derrota ante Bélgica

Ni la derrota de su equipo los detuvo. Como ya lo habían hecho en partidos pasados, un grupo de hinchas de Japón volvió a dar el ejemplo, luego del encuentro entre su selección ante Bélgica por los octavos de final del Mundial Rusia 2018. Imágenes ha dado la vuelta al mundo a través de Twitter.

La eliminación de su selección del Mundial Rusia 2018 podría haber generado otro tipo de reacciones en los hinchas japoneses, pero lejos de montar un espectáculo post partido, los que dieron los japoneses fue un ejemplo de educación.

Pese al mal sabor de boca tras caer ante los belgas, algunos hinchas nipones comenzaron a limpiar el sector que ocuparon en el estadio Rostov Arena, donde Japón cayó por 3-2 ante Bélgica.

Las imágenes rápidamente fueron difundidas en Twitter, generando una respuesta positiva sobre la actitud de los japoneses a pesar de ver que su equipo quedó eliminado del mayor torneo del fútbol.

“Ni siquiera una derrota de último minuto detendrá a los fanáticos de Japón de hacer de la Copa del mundo un lugar más limpio”, destaca el portal de noticias ‘Squawka News’ en Twitter.

En las imágenes compartidas en la red social se puede ver a los hinchas nipones con bolsas en mano recogiendo los desperdicios que dejaron otros aficionados en las gradas del estadio. Sin duda, una de las imágenes más destacadas que nos está dejando el Mundial.

Not even a last-minute defeat will stop Japan fans from making the World Cup a cleaner place. ✊ pic.twitter.com/uU0sw4MNz6

We all need to be more like the Japan fans. #WorldCup pic.twitter.com/xzxfzPcaw9