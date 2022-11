¿Cómo acomodar las antenas de tu router wi-fi para tener una buena señal de internet?

Son miles los routers wi-fi con antenas en el mundo, pero son pocas las personas que saben cómo deben colocarlos correctamente para optimizar la cobertura que brindan. Así, si bien gran parte de dichos dispositivos son omnidireccionales, de todos modos puedes recurrir a trucos sencillos para mejorar la señal que llegará a tu PC o teléfono.

En caso de haber posicionado mal las antenas del router, tras ver esta guía notarás una gran mejoría en la velocidad de descarga y subida de tu internet.

Además, es importante precisar que la señal no se propaga por igual en todas las direcciones, ya que las ondas se transmiten en forma de disco: se expanden de forma perpendicular al emisor.

¿Cómo colocar las antenas?

Lo primordial es que todos tus aparatos que se conecten a internet se encuentren a la misma altura que el router y que no existan objetos de por medio que se interpongan. A ello, puedes considerar las ventanas y los electrodomésticos que emiten ondas y pueden generar interferencias o rebotes en estas.

Asimismo, la posición correcta de las antenas debe ser horizontal, para que llegue con mejor intensidad a la mayoría de habitaciones y no se pierda en el techo o el piso.

Finalmente, considera que tu router no debería estar en un lugar elevado o con mala accesibilidad para que no se desperdicie la señal en zonas donde no hay aparatos que necesiten de conexión.