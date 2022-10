Facebook: ¿cómo evitar que personas desconocidas vean mi perfil?

Hoy en día, los peligros de internet no se hacen esperar; por ello, muchos usuarios optan por configurar sus perfiles de Facebook de tal modo que ninguna persona desconocida pueda ver sus publicaciones o pueda encontrarlas en la red social de manera fácil. Por suerte, existe más de un método que nos ayudará a evitar que extraños nos contacten y accedan a nuestra información. Aquí te diremos cómo puedes hacerlo.

Las redes sociales, como Facebook, en la actualidad son un espacio en el que podemos estar en contacto con amigos y familiares. Incluso, en muchos casos las utilizamos para mantenernos informados de la actualidad, seguir personajes públicos o compartir contenido. Sin embargo, es probable que no te agrade que cualquier persona pueda encontrarte con solo saber tu nombre,

Felizmente, en Facebook tenemos diferentes opciones, disponibles en iOS y Android, que nos servirán para tener un perfil más privado. No será necesario instalar aplicaciones de terceros ni programas extraños.

¿Cómo evitar que desconocidos te encuentren en Facebook?

Para evitar que extraños encuentren tu perfil de Facebook, debes realizar los siguientes pasos sencillos:

- Ingresa al menú general de ajustes de tu cuenta de Facebook y accede a la opción Configuración.

- Luego, da clic en Acceso directos de privacidad

- En el apartado Privacidad, pulsa sobre Ver más opciones de privacidad

- En la sección ‘Cómo pueden encontrarte y ponerse en contacto contigo’ edita las opciones de la siguiente forma:

¿Quién puede enviarte solicitudes de amistad? - Amigos de amigos.

¿Quién puede ver tu lista de amigos? - Amigos.

¿Quién puede buscarte con la dirección de correo electrónico que has proporcionado? - Solo yo (si utilizas tu e-mail habitual).

¿Quién puede buscarte con el número de teléfono que proporcionaste? - Solo yo.

¿Quieres que los motores de búsqueda fuera de Facebook enlacen a tu perfil? - No (para dejar de aparecer en Google).

