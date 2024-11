Tiembla Spotify y Apple Music: esta plataforma regala 90 días de música ilimitada por Black Friday

Al terminar los 90 días gratis, el pago mensual será de US$ 10.99. Foto: Techradar

Aunque Spotify y Apple Music son las plataformas de música en streaming más populares del mundo, no son las únicas opciones disponibles. En la actualidad, existen otras aplicaciones que también nos permiten disfrutar de las canciones de nuestros artistas y grupos preferidos. Por ejemplo, tenemos a Amazon Music Unlimited, un servicio que acaba de anunciar una increíble oferta por Black Friday.

¿Qué es Amazon Music Unlimited?

Lanzada en 2016, Amazon Music Unlimited es un servicio de suscripción que tiene un enorme catálogo de canciones (más 100 millones en HD y Ultra HD). Además de ofrecerte música en alta calidad y sin anuncios, la plataforma brinda acceso a 30.000 podcasts y cientos de estaciones de radio de todo el mundo. Incluso, puedes descargar tus temas favoritos para escucharlos sin conexión.

Según detalla Adslzone, un portal especializado en tecnología, para obtener los beneficios de Amazon Music Unlimited, los usuarios tienen que pagar una suscripción mensual de US$ 10.99. No obstante, la compañia fundada por Jeff Bezos acaba de anunciar una insuperable promoción por Black Friday que tiene como objetivo buscar a potenciales clientes. ¿En qué consiste?

De acuerdo a la publicación, la empresa estadounidense ha lanzado una oferta que te permitirá disfrutar de Amazon Music Unlimited durante 90 días (tres meses) totalmente gratis. Es decir, si aprovechas esta promoción, podrás escuchar tu música en alta resolución y sin publicidad, sin tener que invertir los US$ 10.99 mensuales que pagan los suscriptores regulares.

¿Cómo tener 90 días gratis de Amazon Music Unlimited?

Tener acceso a los tres meses gratis de Amazon Music Unlimited es realmente sencillo, simplemente deberás entrar a su página web oficial y pulsar el botón "Prueba ahora - paga después". Aunque la oferta fue lanzada aprovechando el Viernes Negro, estará disponible hasta el 10 de enero de 2025, así que tienes varias semanas para poder canjearla.

Para poder reclamar la promoción, será necesario que te crees una cuenta de Amazon y coloques un medio de paga; sin embargo, no debes de preocuparte, ya que no te cobrarán nada los tres primeros meses. Luego de los 90 días gratos de Amazon Music Unlímited, recién vas a empezar a pagar los US$ 10.99 mensuales.

Finalmente, es importante destacar que los usuarios pueden cancelar su suscripción gratuita en cualquier momento, preferiblemente antes de que finalicen los 90 días de prueba. Así, te aseguras de que Amazon no haga ningún cobro inesperado. Esta opción es perfecta para aquellos cibernautas que no quedaron convencidos con la aplicación.