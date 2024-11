¿Tienes un televisor con Google TV? Esto pasa si escaneas sus nuevos QR interactivos con tu teléfono

Una tremenda sorpresa se llevaron los usuarios de Google TV, luego de que aparecieran unos QR interactivos en la pantalla de sus televisores inteligentes. Aunque esta nueva característica solo se encuentra disponible en algunos países, todo parece indicar que será implementada en los Smart TV de todo el mundo. ¿Qué ocurre al escanear este código con tu teléfono? Te lo contamos.

¿Qué es Google TV?

Google TV es un sistema operativo que está disponible en los televisores de muchas marcas reconocidas como Sony, Xiaomi, Hisense, entre otras. A diferencia de webOS o Tizen (que pertenecen a LG y Samsung, respectivamente), este software viene con Play Store como tienda de aplicaciones, lo que permite a los usuarios tener acceso a un inmenso catálogo de apps en su televisor.

Además de poder descargar Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Max, Crunchyroll, entre otras aplicaciones de streaming, los usuarios que poseen un televisor con Google TV pueden disfrutar de plataformas menos conocidas. Incluso pueden descargar emuladores de videojuegos de la Nintendo Entertainment System (NES), Super Nintendo, entre otras consolas retro.

Otra característica de Google TV es que puedes instalar apps que no se encuentran disponibles en su tienda oficial. Es decir, si descargas el APK de una aplicación externa ( SmartTubeNext, por ejemplo) podrás usarla tranquilamente en tu televisor, algo que es imposible de hacer en los Smart TV de LG o Samsung que tienen sistemas operativos más cerrados.

En caso quieras disfrutar de los beneficios de Google TV, te encantará saber que no es necesario comprar un televisor nuevo. Quizás no lo sepas, pero este sistema operativo también está disponible en los Chromecast y otros dispositivos similares. Solo deberás conectarlo en el puerto HDMI de tu Smart TV y podrás tener acceso a esta plataforma.

¿Qué son los nuevos QR interactivos de Google TV?

Según detalla Computer Hoy, un portal especializado en tecnología, los usuarios de Google TV que viven en Estados Unidos han empezado a notar la presencia de unos QR interactivos, los cuáles aparecen en la página de inicio (encima de tus aplicaciones preferidas). La presencia de estos códigos en la pantalla principal ha generado disgusto en muchos usuarios. ¿Por qué?

De acuerdo a la publicación, estos QR interactivos que Google TV está mostrando en su página de inicio es una nueva forma de publicidad. Como podrás apreciar en la imagen, viene acompañado de una breve descripción, con el objetivo de que el usuario se interese en el producto (o servicio) y escanee el código con su teléfono inteligente.

Usuarios consideran que anuncio de Google TV es demasiado grande. Foto: 9to5google

Por el momento, los QR interactivos no están disponibles en todo el mundo; sin embargo, esto podría cambiar, así que no debes sorprenderte si llegas a verlos pronto en tu televisor. Para muchos cibernautas, el tamaño de los códigos es demasiado grande. Aunque actualmente se pueden ignorar, quizás en el futuro no sea posible hacer eso.