¿Instalaste WhatsApp Plus en tu celular y bloquearon tu cuenta? Haz esto para recuperarla

Cuando instalas WhatsApp en tu teléfono inteligente, sea Android o iPhone, aceptas términos y condiciones que no debes infringir por ningún motivo, de lo contrario tu cuenta podría ser suspendida. En la actualidad, Meta no solo castiga a quienes utilizan la aplicación de mensajería instantánea de manera inapropiada (difundir SPAM, por ejemplo), también a aquellos que descargan versiones alternativas como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, etc. ¿Por qué?

¿Qué es WhatsApp Plus y por qué no debes instalarla?

Se trata de una versión modificada (MOD) de WhatsApp que no pertenece a Meta. Por ese motivo, jamás podrás encontrar esta aplicación en Play Store, App Store u otra tienda oficial. Si queremos descargar su APK (instalador) tenemos que visitar páginas web desconocidas, las cuáles suelen estar repletas de anuncios, muchos de ellos llevan a sitios maliciosos que podrían infectar nuestro smartphone con algún malware.

WhatsApp Plus y otros MOD's similares han ganado mucha popularidad en la internet, debido a que cuentan con funciones adicionales que Meta nunca incluirá en la versión oficial, ya que atenta contra la privacidad de los usuarios. Por ejemplo, recuperar los mensajes eliminados (o editados) para saber qué decían, descargar los estados de tus contactos, así los hayan eliminado, recibir notificaciones cuando alguien se conecte, etc.

Gracias a estas controversiales funciones, la popularidad de WhatsApp Plus ha crecido de forma exponencial, incluso varios creadores de contenido y medios digitales la promocionan, pese a no ser segura. Al no estar en tiendas oficiales, no pasa ningún filtro de seguridad, por lo que podrías terminar bajando un APK que tenga un virus oculto, el cual fue diseñado para robar tu información sin que te des cuenta.

En su blog oficial, la compañía de Mark Zuckerberg ha advertido a los usuarios a no instalar WhatsApp Plus u otras versiones modificadas. En caso hagas caso omiso, podrías ser castigado con la suspensión de tu cuenta, ya sea temporal o permanente. Si es esta última, será casi imposible que recuperes tu cuenta, aunque existe una alternativa que podrían usar. ¿Cuál es? A continuación, te la revelamos.

¿Cómo recuperar una cuenta de WhatsApp suspendida?

Si la suspensión es temporal, basta que esperes a que termine tu castigo. Por lo general, cuando intentes entrar a una cuenta de WhatsApp baneada, verás un contador que debe llegar a 0 para que puedas volver a ver tus conversaciones. No obstante, Meta recomienda desinstalar WhatsApp Plus o cualquier otra plataforma 'pirata' y descargar la versión oficial.

Si cometes el error de seguir usando WhatsApp Plus luego del castigo temporal, puede que parezca que todo ha vuelto a la normalidad; sin embargo, el siguiente baneo será permanente, es decir, tu número telefónico será bloqueado y no podrás usarlo para iniciar sesión en WhatsApp. Pese a ser una decisión inapelable, hay un mecanismo para tratar de recuperar tu cuenta.

Meta tiene una herramienta, que puedes usar entrando a este enlace, que te permite comunicarte con los responsables de WhatsApp. Ahí tendrás que colocar tu número telefónico, tu correo electrónico, el sistema operativo que usas y un mensaje. En esta última sección, deberás solicitar que devuelvan tu cuenta, alegando que cometiste un error y no volverá a pasar.

Tras enviar el mensaje, te debería llegar un correo electrónico indicándote que tu petición ya fue recibida y que será analizada por WhatsApp. Ahora solo queda esperar a que te respondan, lo que puede tardar hasta varios días. Adicionalmente, también se recomienda escribir un e-mail a la siguiente cuenta "support@whatsapp.com" pidiendo restablecer tu cuenta, pero el texto deberá ser en inglés.