¿Tienes un celular de la marca Xiaomi? Esto sucede cuando lo agitas en el aire varias veces

El sistema operativo MIUI, exclusivo de los teléfonos inteligentes de Xiaomi, tiene una buena cantidad de trucos que la mayoría de usuarios no sabe. Uno de ellos está causando sensación entre los usuarios de las redes sociales, ya que se habilita cuando sacudes el smartphone un par de veces en el aire. ¿Qué cosa ocurre? Aquí te lo contamos.

Según detalla Andro4all, un portal especializado en tecnología, sacudir un smartphone de Xiaomi provoca que se habilite una opción llamada “Shake to Arrage Icons” que en español sería “Agitar para organizar íconos”. Como su nombre lo indica, permite que ordenes las aplicaciones que tengas en la pantalla.

Si eres de las personas que instala muchas aplicaciones, pero no tiene tiempo para ordenarlas, entonces esta función es para ti. Bastará que agites el celular un par de veces para que todos los íconos se acomoden sin dejar ningún espacio, como puede apreciarse en el siguiente video.

Vale resaltar que la función “Shake to Arrage Icons” es exclusiva de los teléfonos inteligentes desarrollados por Xiaomi. En caso tengas un dispositivo de Samsung, Huawei, Motorola, entre otras marcas, no podrás emplearlo, al menos que descargues una aplicación de Google Play Store que haga un trabajo similar.

¿Qué pasa si no funciona?

De acuerdo a la publicación, puede darse el caso que, al sacudir el teléfono, los íconos de las aplicaciones no se ordenen de forma automática. Si llegara a pasar esto, no te preocupes, lo más probable es que tengas la opción “Shake to Arrage Icons” desactivada. Aquí te vamos a enseñar a habilitarla.

1. Ingresa a los ajustes de tu teléfono Xiaomi.

2. Aparecerán varias opciones, tienes que seleccionar una llamada “Pantalla de inicio”.

3. Saldrá la función “agitar para cubrir los espacios libres”, pero estará desactivada.

4. Solo tienes que activarla y eso sería todo, ya podrás ordenar los íconos sacudiendo el smartphone.

En caso no aparezca la opción, eso significa que tu celular Xiaomi es demasiado antiguo, ya que esta función está disponible en todos los teléfonos de esta marca china que usen, como mínimo, el sistema operativo MIUI 11.