Google teme que ChatGPT desplace a Chrome y activa “código rojo” para evitarlo

En los últimos días, ha ganado gran popularidad ChatGPT, una inteligencia artificial que puede conversar con un ser humano y responder todo tipo de preguntas. Ante ello, Google no se ha quedado de brazos cruzados, y para evitar que su popular navegador Chrome sea desplazado, ha activado un “código rojo” para emplear una estrategia que le permita competir con su nuevo rival.

Según ha revelado The New York Times, este “código rojo” no está relacionado con la creación de una nueva inteligencia artificial por parte de Google, sino que está destinado a una reestructuración de sus departamentos centrados en la investigación y desarrollo de modelos de IA.

ChatGPT es una IA creada por OpenAI. Foto: composición Hipertextual

“Desde ahora hasta la conferencia de Google en mayo, los equipos de investigación, confianza y seguridad de Google y otros departamentos han sido reasignados para ayudar a desarrollar y lanzar nuevos prototipos y productos de IA”, ha señalado el CEO de Google, Sundar Pichai.

Asimismo, aunque Google ya tiene desarrollada una inteligencia artificial similar a ChatGPT, por el momento solo está disponible para el uso interno. La plataforma conocida como LaMDA puede ofrecer respuestas no tan exactas, por lo que la compañía señala que no tiene planeado lanzarla por miedo a manchar su reputación.

La gran G también cuenta con diferentes modelos de inteligencia artificial. Hace unos meses, la compañía de Mountain View lanzó Imagen, una IA que puede generar imágenes con una breve descripción de texto y que sería más eficiente en computación y memoria.