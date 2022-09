¿Por qué no es recomendable cargar tu teléfono toda la noche mientras estás durmiendo?

Antes de irse a dormir, la mayoría de personas aprovecha para poner a cargar sus teléfonos, ya que así podrán tener la batería al 100% una vez que se levantan. Aunque esta práctica es bastante común y parece inofensiva, no es recomendable hacerla. ¿Por qué? Aquí te lo contamos.

Si estás pensando que la batería de tu celular puede sobrecalentarse o explotar porque está conectada a la corriente demasiado tiempo, estás en un grave error. Esto debido a que, cuando el porcentaje llega al 100%, el suministro de carga se interrumpe de forma automática.

No importa que sea un Android o iPhone, la batería no provocará un incendio porque olvides desconectar tu celular de la corriente. ¿Entonces por qué no debes dejarlo enchufado tanto tiempo? Porque la batería se degradará más rápido, lo que afectará su autonomía.

Según detalla Computer Hoy, un portal especializado en tecnología, los teléfonos actuales (sobre todo los de gama media y alta) pueden cargar el 50% de su batería en aproximadamente 30 minutos, así que no es necesario dejarlos toda la noche conectados.

El problema de dejarlo cargando toda la noche es que, aunque no lo estés usando, tu teléfono seguirá activo recibiendo notificaciones de tus apps, realizando actualizaciones automáticas, entre otras tareas que gastarán la batería, aunque en un nivel mínimo.

Es decir, tu teléfono va a estar cargándose constantemente, por periodos muy pequeños de tiempo, lo que provocará que el número de ciclos de carga disminuya. De seguir con esta práctica, la autonomía de tu dispositivo irá bajando de forma progresiva.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan desconectar el teléfono de la corriente, apenas termine de cargar. Asimismo, señalan que es ideal que el nivel de carga de la batería no disminuya del 20%.