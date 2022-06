WeTransfer, Google o Flickr: ¿cuáles son las mejores webs para subir y compartir fotos gratis?

¿Quién no se ha visto en la necesidad de subir una foto a la web alguna vez? En nuestras sesiones de internet diarias, colgar fotografías es probablemente tan común como chatear por WhatsApp, revisar Facebook o entretenerse con videos de TikTok; sin embargo, para ello disponemos de más de una sola web y aquí es cuando entran en juego las ventajas de plataformas como WeTransfer, Google Fotos, Flickr, Dropbox, 500px o hasta la propia Instagram. ¿Cuál es mejor y en qué se diferencian unas de otras?

Compartir fotografías no es un hobby exclusivo de los fotógrafos. Prácticamente, todos escondemos uno aficionado dentro de nosotros y eso incluye también lo complicado de la afición, como el elegir a qué portal subir nuestras instantáneas.

Ni siquiera tenemos que tener la iniciativa como algo propio. Es muy usual que, tras asistir a una reunión, un viaje o incluso después de encontrarse con un amigo de manera inesperada, nos sorprendan con la pregunta: “¿Cuándo me mandas las fotos?”. Bien, ¿cuál es la mejor plataforma para ello? Responderlo será subjetivo, pero aquí te daremos las mejores razones de cada una:

5 webs para subir y compartir fotos:

1. Google Fotos

Puede que Google Fotos te sea la más familiar por el simple hecho de ser parte de la suite de Google Workspace. Esto quiere decir que te será fácil compartirla a través de cuentas de Gmail o entre las propias aplicaciones de la plataforma. Su principal ventaja, sin embargo, es que es totalmente gratis, aunque con un límite 15 GB (antes no existía límite).

Google Fotos es una buena opción. Foto: Google Fotos

2. WeTransfer

Esta web es conocida por la mayoría de personas que han tenido la necesidad de enviar archivos grandes (aunque no tan grandes). Lo cierto es que con el paso de los años, los 2 GB de límite que WeTransfer ofrece se han quedado cortos para muchas opciones (y eso que antes ofrecían 10 GB), pero para las fotos se mantiene como una gran opción. Es rápido, fácil de usar (permite arrastre) y admite cualquier correo, por lo que no estarás atado a ninguna plataforma en específico.

WeTransfer es la segunda opción. Foto: WeTransfer

3. 500px

Puede que no hayas escuchado mucho de esta opción, pero es una de las mejores alternativas por si quieres facilidad a la hora de compartir tus fotografías (y mostrarlas públicamente). No te confundas, este portal no está hecho para fotos privadas, pero podrías incluso ganar dinero con tus postales. Permite hasta siete fotos por semana (en su plan gratuito) y es un gran lugar para ver tu potencial como fotógrafo.

500px es una web no muy conocida. Foto: 500px

4. Dropbox

La plataforma que compite directamente con OneDrive y Google Drive tiene su propia ventaja competitiva con las fotos e imágenes. Si buscas hacer una copia de seguridad de estas, Dropbox es de lejos una gran opción. Ofrece 2 GB de almacenamiento gratuito y tiene facilidad de uso para compartirlas por cualquier plataforma.

Dropbox es una opción interesante. Foto: Dropbox

5. Flickr

Esta última web es la prueba fehaciente de que los servicios de fotografía ya no son lo de antes. Flickr se hizo famosa por su generosa oferta de 1 TB completamente gratis, pero ahora (desde el 1 de mayo de 2022) solo te permitirá subir un total de 1.000 fotografías (y solo 50 de forma pública). Siempre hay la opción de pagar por más, pero un millar tampoco es para despreciar y el diseño del portal es destacable.